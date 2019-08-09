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تحرير 1491 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 05:47 م
تحرير 1491 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - فريق المحافظات

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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1491 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 505مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و67 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و75مخالفة انتظار خاطئ وحجز20 سيارة و154 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو37 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير33 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 33 مخالفة بيئة و 127 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 27 مخالفة خط السير و35 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و35 مخالفة عدم صلاحية الاطارات و الفرامل والأنوار وسحب 26 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 42 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 41مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و37 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سياراتين متروكتين و31 مخالفة إزالة فاميه وتحرير27 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و71 مخالفة مواقف عشوائية و27 مخالفة طمس لوحات معدنية 39 مخالفة تحميل ركاب بالاجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 


امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

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