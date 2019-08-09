بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا تدعو الأطراف لقبول هدنة إنسانية فى طرابلس

كتب : أحمد جمعة

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا دعوتها كل الأطراف إلى قبول هدنة إنسانية فى طرابلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ مع صباح أول أيام العيد.

وأعربت البعثة الأممية فى تغريدة لها بموقع "تويتر" عن أملها فى أن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف بشأن الهدنة فى موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة - السبت من هذا الأسبوع.

كان المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة قد اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى إجراءات فورية من ثلاث مراحل للخروج من النزاع تشمل إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى واجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بليبيا يعقبه اجتماع ليبي منبهًا إلى أن الليبيين يخوضون الآن حروبًا نيابة عن الآخرين وهم بذلك يدمرون بلدهم.