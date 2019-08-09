انخفاض استهلاك البوتاجاز فى مصر خلال مايو الماضى إلى 335.2 ألف طن

كتبت- مروة الغول

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل استهلاك البوتاجاز فى مصر خلال شهر مايو الماض، حيث بلغ 335.2 ألف طن فى مايو 2019، مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 347.7 ألف طن لنفس الشهر من عام 2018.

يذكر أن وزارة البترول تبنت عده سياسات لخفض معدلات استيراد واستهلاك البوتاجاز وذلك من خلال خطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تم خلال الخمس سنوات الماضية توصيل الغاز إلى حوالى 3.9 مليون وحدة سكنية وحوالى 7081 مستهلك تجارى وحوالى 266 مصنع، وبذلك بلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 10 مليون وحدة سكنية في 26 محافظة على مستوى الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر وحتى الآن منها حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية بالصعيد ، وترتكز الخطة على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.