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"الصحة النفسية" بأسوان تنظم حملة "عيد من غيرها" للتوعية بمخاطر الإدمان

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:24 م
"الصحة النفسية" بأسوان تنظم حملة "عيد من غيرها" للتوعية بمخاطر الإدمان ندوات للتوعية بمخاطر الإدمان
أسوان – عبد الله صلاح

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نظم الأطباء والعاملون بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة أسوان، حملات توعية للتعريف بمخاطر الإدمان فى عدد من الجمعيات الأهلية بمدينة أسوان، تحت عنوان "عيد من غيرها"، فى إطار توجيهات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان لتنظيم قوافل توعية على نطاق الجمهورية.

وتحدث الدكتور محمود بدر الدين، مدير مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان فرع أسوان، مع مجموعة من الشباب بجمعية شندى الاجتماعية الخيرية، حول التوعوية الخاصة بحمله عيد من غيرها للتعريف بإخطار الإدمان بمحافظة أسوان، وذلك من خلال تعريف المواطنين بأهداف الحملة والمعتقدات المغلوطة عن الإدمان والتعاطى، والخدمات التى تقدمها مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان فى مجال علاج الإدمان.

كما تحدث هيثم حسنى دردير، أخصائى علاج الإدمان، عن مخاطر الإدمان من خلال ندوة أخرى أقيمت بقرية غرب أسوان بالتعاون بين الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان برئاسة محمد علاء الدين، تحت شعار "عيد من غيرها" لتوعية المجتمع بخطورة الإدمان وأضراره ومحاربة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتعاطى، وتوعية الشباب والأهالى فى نطاق القرية.

واستقبل أخصائى علاج الإدمان، عدد من الأسئلة والاستفسارات خلال الندوة حول العلاج وطرق التعامل مع المرضى، وطالب الأهالى بتواجد الأخصائيين داخل القرية وتخصيص يوم لهم، لبعد المسافة بينهم وبين مكان المستشفى، وهو ما رحب به الدكتور محمود بدر مدير المستشفى، ووعدهم بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإمكانية توفير ذلك.

 

 


حملة عيد من غيرها

الادمان

مستشفى الصحة النفسية وعلاج الادمان

اسوان

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