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إزالة ورفع 159 حالة إشغال وتعدى بمناطق السيل والشادر القديم والنفق بأسوان

الخميس، 08 أغسطس 2019 11:34 م
إزالة ورفع 159 حالة إشغال وتعدى بمناطق السيل والشادر القديم والنفق بأسوان جانب من الحملة
أسوان عبد الله صلاح‎

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة لإزالة 159 حالة إشغال وتعدى بمناطق السيل والشادر القديم والنفق بنطاق حى شرق.

صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أكد بأن الحملة نجحت فى رفع 130 حالة إشغال، بالإضافة إلى 20 حالة مصادرة مضبوطات متنوعة، علاوة على تحرير 6 محاضر إشغال ، فضلاً عن تحرير 3 محاضر مخالفة بيئية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك ومن أجل إبراز المظهر الحضارى والجمالى لأسوان وتحقيق السيطرة على الشارع وإعادة الإنضباط داخل الأسواق.

ولفت إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير أمن أسوان للأمن العام والمقدم عاطف عبد الله رئيس قسم شرطة المرافق، بجانب مسئولى وممثلى التموين والصحة والحماية المدينة، علاوة على  ورؤساء الأحياء ، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة .

 

 

 


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