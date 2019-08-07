سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 08:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:43 ص
مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت ارشيفية
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن كشف جديد لشركة بتروجلف فى حقولها البحرية بمنطقة جبل الزيت بالبحر الاحمر.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من حفر البئر الاستكشافى موضحه أن سمك الطبقة المنتجة تبلغ حوالى 500 قدم فى منطقة جبل الزيت فى الحقول البحرية، وهو ما يؤكد وجود احتياطى ضخم من الزيت.

جدير بالذكر أن وزارة البترول مستمرة فى تنفيذ والالتزام بخطط زيادة إنتاج البترول والغاز من المواقع البترولية المختلفة، وتعظيم استخدام البنية الأساسية القائمة بأعلى كفاءة، وذلك من خلال العمل بآليات جديدة تدعم تحقيق الأهداف المنشودة.

 


البترول

كشف جديد

بتروجلف

جبل الزيت

كشف بترولي جديد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البترول: "ظهر وأتول" نقطة تحول زيادة إنتاج الغاز بمصر ووقف الاستيراد

الإثنين، 05 أغسطس 2019 12:02 م

البترول: اقبال الشركات على البحث والاستكشاف يؤكد الثقة فى الإستثمار بمصر

الإثنين، 05 أغسطس 2019 05:00 ص

البترول :برنامج تحسين أداء معامل التكرير يقلل استيراد المنتجات من الخارج

الإثنين، 05 أغسطس 2019 12:00 ص

مزايدات البحث والاستكشاف بوابة البترول لجذب الاستثمارات لمصر

الأحد، 04 أغسطس 2019 10:30 م

قطاع البترول يكثف من عمليات البحث والاستكشاف خلال الفترة القادمة

السبت، 03 أغسطس 2019 05:00 ص

بدء الدراسة بهندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية هذا العام

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:11 م

للوصول إلى "صفر حوادث".. بدر الدين للبترول تنظم ورشة عمل للسلامة والصحة المهنية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 03:18 م

مجلس إدارة هيئة البترول يقر علاوة العاملين بالقطاع

الخميس، 01 أغسطس 2019 05:46 م

كيف نجحت وزارة البترول فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب؟

الإثنين، 29 يوليه 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

ريال مدريد يواجه سالزبورج النمساوى استعدادًا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه سالزبورج النمساوى استعدادًا للموسم الجديد

انت كمان جدد قبل العيد.. وصفات طبيعية للعناية بشعر الرجال

انت كمان جدد قبل العيد.. وصفات طبيعية للعناية بشعر الرجال

فى عيد ميلاد تشارليز ثيرون .. كيف تغيرت ملامحها من الطفولة حتى الآن

فى عيد ميلاد تشارليز ثيرون .. كيف تغيرت ملامحها من الطفولة حتى الآن

قائمة ضحايا محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي تنتظر 4 أندية.. فيديو

قائمة ضحايا محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي تنتظر 4 أندية.. فيديو

شاهد.. "ادفن حبيبتك" أغرب مسابقة روسية على الشاطئ

شاهد.. "ادفن حبيبتك" أغرب مسابقة روسية على الشاطئ

علماء يصنعون أخف نوع من الذهب على الإطلاق.. سمكه ذرتين فقط

علماء يصنعون أخف نوع من الذهب على الإطلاق.. سمكه ذرتين فقط

فى ذكرى وفاته.. 5 أغان لـ حسن الأسمر لا تنسى.. أبرزها "كتاب حياتى يا عين"

فى ذكرى وفاته.. 5 أغان لـ حسن الأسمر لا تنسى.. أبرزها "كتاب حياتى يا عين"

تعثر مفاوضات الزمالك مع "باتشيكو" بسبب حرب الوكلاء

تعثر مفاوضات الزمالك مع "باتشيكو" بسبب حرب الوكلاء

مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت

مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت

التعليم تفتح باب التقدم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب إعدادى

التعليم تفتح باب التقدم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب إعدادى

مارتن لاسارتى مرشحا لقيادة نادى فى الدورى التشيلى

مارتن لاسارتى مرشحا لقيادة نادى فى الدورى التشيلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة