مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت

كتبت – مروة الغول

أكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن كشف جديد لشركة بتروجلف فى حقولها البحرية بمنطقة جبل الزيت بالبحر الاحمر.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من حفر البئر الاستكشافى موضحه أن سمك الطبقة المنتجة تبلغ حوالى 500 قدم فى منطقة جبل الزيت فى الحقول البحرية، وهو ما يؤكد وجود احتياطى ضخم من الزيت.

جدير بالذكر أن وزارة البترول مستمرة فى تنفيذ والالتزام بخطط زيادة إنتاج البترول والغاز من المواقع البترولية المختلفة، وتعظيم استخدام البنية الأساسية القائمة بأعلى كفاءة، وذلك من خلال العمل بآليات جديدة تدعم تحقيق الأهداف المنشودة.