محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعدادا لعيد الأضحى

كفر الشيخ _محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه ناقش استعدادات المستشفيات لعيد الأضحى المبارك، معلناً رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف.

وأكد المحافظ على تكثيف الرقابة والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية، وحسن معاملة المرضى، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الشئون الصحية والقائم بأعمال وكيل الوزارة.

من ناحية أخرى، عاينت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا، مواقع تجميع قش الأرز، لتفعيل أحد المحاور التى تعمل عليها وزارة البيئة فى مواجهه نوبات تلوث الهواء و"السحابه السوداء" لموسم 2019 خلال فترة المنخفض الجوى إبتدءً من شهرأغسطس وحتى نوفمبر.

و أسفرت المجهودات من خلال لجنه فتح واعتماد مواقع التجميع لقش الأرز عن فتح عدد16 موقعا بمراكز بيلا والحامول وسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ وذلك للشباب المتقدمين لوزارة البيئة للعمل بمجال جمع وكبس وفرم قش الأرز والاتجار به كا سماد عضوي واعلاف من اجمالى120 شاب متقدمين من محافظتى الغربية وكفر الشيخ بنطاق عمل الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا*

وعاينت وافتتحت لجنه الإدارة المركزية مواقع التجميع لقش الأرز بمراجعه كافة الاشتراطات للمواقع من حيث البعد عن الكتلة السكنية والسكك الحديدية وكهرباء الضغط العالى والقرب من مصدر للمياه والطرق المناسبة وتوافر مهمات الأمن والوقاية من طفايات حريق وخراطيم وماتور مياه والبعد عن اقرب موقع تجميع آخر لقش الأرز مسافه ٥ كيلومتر بهدف توزيع الشباب على اكبر مساحات بالمراكز