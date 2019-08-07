محافظ بنى سويف يكرم العاملين المميزين بالإدارة المحلية على مستوى المحافظة

بنى سويف أيمن لطفى

كرم المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، اليوم، 45 من العاملين بالإدارة المحلية على مستوى المحافظة الذين اجتازوا بدرجة امتياز، وحصلوا على مراكز متقدمة فى الدورات التدريبية سواء بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، أو مركز التدريب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكريم القائمين على إعداد الموازنة للعام المالى الحالى 2019 / 2020.

وذلك فى احتفالية بديوان عام المحافظة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، متابعًا: "ننتظر منكم الكثير من العمل والعطاء لتحقيق التميز فى الأداء التنفيذى، وتحقيق معدلات تنفيذ أعلى وأفضل، ضمن الخطة الطموحة التى تنفذها المحافظة فى كافة المجالات والقطاعات، وفقا لرؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الراعى الأول للتنمية فى مصرنا الغالية".

ومن جانبهم أعرب المكرمون من أبناء الإدارة المحلية عن تقديرهم للمحافظ، الذى لا يتوان فى دعم منظومة العمل وتحفيز المتميزين، وتطوير الأداء للجميع، بداية من التشجيع على التدريب وصقل المهارات ومرورا بالتحفيز المادى والمعنوى فضلا عن حرصه على تكريم النماذج المتميزة، وإسناد المهام لهم ومنحهم الوظائف القيادية.

وأشار إلى أن قائمة المكرمين من العاملين بالإدارة المحلية شملت، المشاركين فى الإعداد الجيد لمشروع الموازنة للعام المالى الحالى وهم : المحاسب عبد الرحمن فوزى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، عزة خالد على مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة، المحاسب مجدى محمد عويس مدير إدارة الموازنة، ماجد مخلوف مسئول موازنة الوظائف بشئون العاملين.

بالإضافة إلى أوائل الحاصلين على الدورات بتقدير ممتاز بمركز التدريب التنمية المحلية بسقارة، وهم: محمد بكرى إبراهيم رئيس مركز ومدينة ناصر، شيماء كرم أمين رئيس وحدة شئون المرأة بالديوان العام، هانى أحمد هلال مدير العلاقات العامة والإعلام مركز ببا، المهندس إبراهيم جابر إبراهيم مهندس زراعى مركز سمسطا، رجب حافظ على مدير العقود والمشتريات بمركز ناصر، محمد عبد الحميد مصطفى وكيل إدارة العقود والمشتريات بمركز سمسطا مجدى محمد عويس مدير إدارة الموازنة بالديوان العام، المهندس عاصم إبراهيم مهندس بمركز سمسطا، محسن عيد سليمان سكرتير الوحدة المحلية بمركز ومدينة ناصر عيد محمود صالح سكرتير الوحدة المحلية بدنديل، وائل عبد المجيد حسن باحث تخطيط ومتابعة بالديوان العام، محمد أحمد بشير اخصائى شئون إدارية بمركز معلومات شبكات المرافق، وليد كامل على - رئيس قرية جزيرة ببا بمركز ببا، وأحمد عبد الصمد.

علاوة على الحاصلين على الدورات التدريبية بتقدير ممتاز بمركز التدريب بالمحافظة وهم: غادة خلاف أحمد مركز الواسطى، شيماء محمد رياض مركز ناصر، أحمد محمد على مركز اهناسيا، سامية سعيد عبد اللطيف مركز بنى سويف، فاطمة حسين عبد الباقى مركز بنى سويف، فوزية محمود عبد المحسن مركز الواسطى، صفاء مخيمر ربيع مركز الواسطى، عيد مجدى قرنى مركز ناصر، عادل صلاح عبد العزيز بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، إسراء محمد محمود الإدارة الهندسية ببنى سويف، جيهان فاروق فهيم الديوان العام، عاصم ابراهيم عبد العزيز مركز سمسطا، إسلام رجائى طه بإدارة المحاجر بديوان عام المحافظة، جيهان مصطفى قرنى بمجلس مدينة الواسطى، إسماعيل محمد سيد بإدارة المحاجر بديوان عام المحافظة، مصطفى عويس محمد مجلس مدينة الفشن، دينا رجب أبو الدهب بديوان عام المحافظة، شريهان عصام الدين بالديوان العام المحافظة، جمال زكى عبد الله- مجلس مدينة سمسطا، دعاء حسن محمود أملاك الدولة، خيرت شحاتة سليمان - مجلس مدينة ببا، أحمد عيد فهيم - مجلس مدينة ناصر، حبيب جابر حبيب - مجلس مدينة سمسطا،علاء سيد سيد نصر - مجلس مدينة بنى سويف، محمد عويس عبد الحفيظ - مجلس مدينة ببا، رشا سيد محمد - مجلس مدينة بنى سويف، عاشور حلمى محمد - مجلس مدينة الفشن

كما كرم المحافظ فاروق أحمد توفيق مدير مكتب السكرتير العام المساعد لبلوغه سن التقاعد، حيث أعرب محافظ بنى سويف عن تقديره له ولجهوده فى منظومة العمل بالمحافظة، ومؤكدا له أن الديوان العام سيظل بيته دائما ومفتوحا له للاستفادة بخبراته الكبيرة.