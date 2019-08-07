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محافظ بنى سويف يؤدى واجب العزاء فى شهيد قرية بهبشين بحادث معهد الأورام

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 02:08 ص
محافظ بنى سويف يؤدى واجب العزاء فى شهيد قرية بهبشين بحادث معهد الأورام محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في شهيد قرية بهبشين
بنى سويف أيمن لطفى

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أدى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مساء أمس الثلاثاء، واجب العزاء فى الشهيد محمود عبد الظاهر محمد عيسى "ابن محافظة بنى سويف"، أحد ضحايا التفجير الإرهابى أمام معهد الأورام.

 

وقد أقيم العزاء فى مسقط رأس الفقيد بقرية بهبشين مركز ناصر، شمال المحافظة، بحضور محمد بكرى رئيس مركز ومدينة ناص، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث قدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم أهله وذويه نعمة الصبر والسلوان.

 

كما أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسر الضحايا الشهداء فى الحادث، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن مثل تلك الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية بكل حزم فى طريقها للقضاء على الإرهاب الأسود مصطفة خلف قيادتها السياسية والقوات المسلحة والشرطة فى الحرب على الإرهاب لبسط الأمن والأمان واستكمال مسيرة التنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

يذكر أن الشهيد من أبناء قرية بهبشين مركز ناصر ولديه 3 أطفال، مقيم بصفط اللبن بمحافظة القاهرة، واستشهد أثناء تأدية عملهم بإدارة الأمن بالمعهد القومى للأورام.

 

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حادث ارهابي

المعهد القومى للاورام

سياره مفخخه

قريه بهبشين ببنى سويف

اخبار

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