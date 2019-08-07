محافظ المنيا: خدمات لجنة المواطنة تصل 38 قرية.. وإزالة 3920 حالة تعد على أملاك الدولة

المنيا : فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة أنهت أعمال لجنة المواطنة بـ38 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسع، من إجمالي 44 قرية تم استهدافها بمجموعة من فعاليات برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية، الذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على مراكز المحافظة التسع والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وأضاف المحافظ، أن القطاعات الخدمية التي شاركت في الفعاليات ضمت (مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين ومكتبة مصر العامة والثقافة والمجلس القومي للمرأة)، حيث تأتى تلك الأنشطة في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى.

وأوضح رضا عرفات، رئيس مجلس قروي الشيخ مسعود بمركز العدوة، أن الفعاليات بقرية القايات، تضمنت أعمال تشجير وتجميل مدخل القرية، وتنفيذ قافلة بيطرية ، بالإضافة إلى تسليم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، وتنفيذ معرض ملابس بالمجان، مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية، وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية وفنية وندوات توعوية وثقافية، ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتم استخراج 200 بطاقة رقم قومى للسيدات المعيلات والفقيرات بالمجان من خلال المجلس القومى للمرأة.

كما بدأت فعاليات المبادرة بقرية عباد شارونة التابعة لمجلس قروي أبا الوقف البلد بمركز مغاغة، وتستمر لثلاثة أيام، وتم تنفيذ ندوة توعوية ثقافية بالقرية، وقوافل تموينية.

وكان المحافظ قد وجه المجلس التنفيذي خلال اجتماعه اول امس بتكثيف فعاليات لجنة المواطنة بالقري واستكمال الجهود والأنشطة التوعوية بهدف دمج عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.

وفى سياق آخر، قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 3920 حالة خلال تنفيذ الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأضاف المحافظ، أنه تم خلال الفترة من 24/7 وحتى 5/8 إزالة واسترداد 3920 حالة تعد، منها 2511 إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 333985.5 متر مربع، و1409 حالة إزالات زراعية على مساحة 81814.54 فدان.

وأشار المحافظ إلي استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

قوافل وخدمات لجنة المواطنة تصل 38 قرية بالمنيا



قوافل وخدمات لجنة المواطنة تصل 38 قرية بالمنيا



قوافل وخدمات لجنة المواطنة تصل 38 قرية بالمنيا