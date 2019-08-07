محافظ القليوبية يوقع برتوكول تعاون لتنفيذ 24 حملة لتطهير شواطئ المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

وقع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القليوبية مع إحدى المؤسسات الأهلية لتنفيذ مبادرة clean shores والتى تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك الذى يتم استخدامه مرة واحدة ونظافة شواطئ نهر النيل بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية للطلاب بالتعليم الأساسى والجامعى وتنفيذ حملات نظافة من خلال متطوعى المؤسسة.

وأكد مرزوق، خلال توقيعه للبروتوكول على سعادته على التعاون بين المحافظة وبين المؤسسة وأى مؤسسة تدعم المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المحافظة بشكل حضارى يليق بها، مشيرا إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه يهدف إلى تنفيذ 24 حملة نظافة بنهر النيل بمحافظة القليوبية وتنفيذ حملات توعوية داخل المدارس والجامعات وتدريب 200 شاب من ابناء محافظة القليوبية للتوعية بقضايا البيئة.

ومن جانبه وجه محافظ القليوبية الجهاز التنفيذى بالمحافظة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لقيام المؤسسة بالمبادرات التى ستقيمها بالمحافظة وفتح قنوات اتصال مع جهات راعية من الشركات التى لديها مسئولية مجتمعية لرفع الوعى البيئى وتقليل نسب التلوث بالمحافظة.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية بالتعاون مع المؤسسة قامت بحملة لتنظيف بوابات القناطر الخيرية من المخلفات البلاسيكية وتم تجميع أكثر من طن من المخلفات البلاستيكية التى تتسبب فى تلويث مياه نهر النيل.