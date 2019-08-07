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كيف تقنن أوضاع مخالفات البناء فى المنيا.. تعرف على المطلوب

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 04:00 ص
كيف تقنن أوضاع مخالفات البناء فى المنيا.. تعرف على المطلوب تقنين الاراضى
فريق المحافظات

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بدأت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا فى استقبال المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضع مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019.

 

"اليوم السابع " يوضح الأوراق المطلوبة من المتقدمين وهى كالآتى :

1 – صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

2 – المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

3 – المستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح وعلى سبيل المثال لا الحصر : المستند الدال على تاريخ الاجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق " ماء – كهرباء – غاز – تليفون – انترنت "، أو مستخرج رسمى صادر من الضرائب العقارية، أو صورة ملتقطة من القمر الصناعى، أو تقرير من احدى الكليات الهندسية أو المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.

4 – نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدان من مكتب هندسي.

5 – نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة "اورنيك" الترخيصان وجد.

6 – تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الانشائية ولا يشكل خطرا من الارواح أو الممتلكات وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

7 – الإيصال الدال على سداد رسم الفحص.

يتم سداد رسم الفحص للفئات كالتالى :

  - حتى 250 متر مربع 500 جنيه بالمدن و125 للقرى.

-  أكثر من 250 م حتى 500 متر يتم سداد 1000 جنيه بالقرى و250 جنيه بالقرى.

-  أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر 2000 جنيه بالمدن و1000 جنيه بالقرى

-  أكثر من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع 3000 جنيه بالمدن، و2000 جنيه بالقرى.

-  أكثر من 2000 متر مربع وحتى 4000 يتم سداد 4000 جنيه بالمدن و2500 جنيه بالقرى.

-  أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه بالمدن و5000 جنيه بالقرى.


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