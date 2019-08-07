طرح لحوم بأسعار مخفضة وتنفيذ 34 إزالة لحالات تعد على أملاك الرى بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن طرح اللحوم الحية والمبردة والدواجن بأنواعها بمنافذ وشوادر الجمعيات الإستهلاكية ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، فضلا عن منافذ المنطقة الجنوبية العسكرية الثابتة والمتحركة والمنتشرة بالقرى والمراكز والتأكد من توافر أرصدة السلع الغذائية بالمحافظة لسد احتياجات المواطنين وتوفير اسطوانات البوتاجاز بجميع المستودعات وذلك استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم – إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين لفتح 28 فرعا للشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة بكافة المراكز وبيع اللحوم السودانية المبردة بسعر الكيلو 85 جنيه واللحوم البرازيلي المجمدة 65 جنيه والدواجن المجمدة 37 جنيه والضأن المبردة بسعر الكيلو 95 جنيه كما يوجد عدد 22 سيارة "مشروع سيارتي" منها عدد 11 سيارة حمولة 5 طن وعدد 11 سيارة حمولة 1.5 طن مجمدات لحوم ودواجن وأسماك تم تسليمها لشباب الخريجيين والتي تقوم بإستلام اللحوم والدواجن والمصنعات من الشركة المصرية وتوزيعها على كافة المراكز يوميًا وخاصة بالقرى الاكثر احتياجًا تحت إشراف مديرى الإدارات التموينية ورؤساء المراكز والأحياء.

وأضاف محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن احتياجات المحافظة من اللحوم والدواجن لهذا العام بلغت 500 رأس عجول بقرى وجاموسي صغير و4500 عجول بقرى وجاموسي كبير و2500 رأس ضأن و1000 رأس ماعز مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ القصوى ووقف الاجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات الفرعية وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والادارات الفرعية لتلقى أية شكاوى أو بلاغات على مدار 24 ساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك والعمل على سرعة حلها والإعلان عن الخط الساخن لمديرية التموين وهو " 2325440 / 2293938 " لتلقي أية شكاوى.

وعلى جانب آخر، شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الشرطة والوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط حملة مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الثالثة عشر من موجات الإزالات والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على كافة حقوق الدولة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية.

وقال محافظ أسيوط أن الحملة أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز ساحل سليم واسترداد أراضي بمسطح 2141 متر مربع وتسليمها لجهات الولاية وذلك في إطار خطة الحكومة للحفاظ على كافة أراضي أملاك الدولة والزراعية.

وأكد المحافظ أن التعدى على الأراضي المملوكة للدولة والأراضى الزراعية مرفوض تماماً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة لافتًا أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تم تنفيذ حملة مكبرة ضمن الموجه الثالثة عشر للازالات بالمركز وتم تنفيذ 21 قرار إزالة علي أملاك الري بمسطح 1055 متر مربع بالإضافة إلى تنفيذ عدد 13 قرار إزالة لتعديات على الصرف الزراعي بمسطح 1086 متر مربع لافتا إلي استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وتسيلم جميع الحالات بعد الازالة لجهات الولاية.

وفى سياق آخر، قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إن المبادرة القومية للكشف عن صحة المرأة والتي تتم تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر" استكمالا لمبادرة 100 مليون صحة تشهد تزايد مستمر من المترددين على الوحدات الصحية للكشف عن أمراض سرطان الثدي مشيرًا إلى أن عدد المترددين على الوحدات الصحية بشتى أنحاء مراكز وأحياء المحافظة بلغ 197 ألف و414 سيدة أسيوطية منذ بداية انطلاق المبادرة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة تشن حملاتها اليومية لمتابعة ورصد سير الأعمال بالمبادرة بمختلف القرى والنجوع مؤكدًا على توفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام وصول المواطنين لتلك الوحدات الصحية لافتًا إلى أن الحملة تستهدف النساء من سن 18 عامًا دون حد أعلى لافتا إلى عقد ندوات تثقيفية للتوعية الصحية للسيدات والفتيات تتضمن كيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض مؤكدا على التنسيق مع كافة الجهات المعنية من المديريات الخدمية والوحدات المحلية والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة لعقد اللقاءات الدورية للتوعية بأهمية الحملة مناشدًا السيدات بضرورة الخروج والمشاركة في الحملة للاطمئنان على صحتهن بالوحدات الصحية بالقرى والمستشفيات المركزية مشيدًا بالدور الذي يقدمه معهد جنوب مصر للأورام في علاج الحالات التي تم تحويلهن.

وأوضح محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الحملة الرئاسية تستهدف فحص مليون و327 ألف و936 سيدة بالمحافظة حيث تعمل الحملة في 154 وحدة صحية تتضمن 154 فرقة طبية متكاملة مكونة من (طبيبة وممرضة للعمل مدخل بيانات وممرضة لقياسات الضغط والوزن والطول والسكر وممرضة تنظيم أسرة أو رائدة للتثقيف الصحي) لافتا أن إجمالي العاملين في المبادرة 616 طبيبة وممرضة ورائدة بخلاف فريق الإشراف بالمديرية والإدارات ويتم العمل من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً في أيام العمل الرسمية فقط بدون العطلات.

وأكد الدكتور أسامة حجازي مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائي بمديرية الصحة والمشرف على المبادرة أن إجمالي المترددين على المبادرة حتى اليوم بلغ 197 ألف و414 سيدة وإجمالي من تم فحصهن وتوعيتهن 119 ألف و451 سيدة ومن تم توعيتهن فقط 77 ألف و963 بينما بلغ عدد المحالين لمعهد جنوب مصر للأورام 8408 سيدة.



إزالات بساحل سليم



إزالات بساحل سليم



إزالات بساحل سليم



إزالات بساحل سليم



إزالات بساحل سليم



إزالات بساحل سليم



مبادرة دعم صحة المرأة