طرح لحوم بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى وحملة لترشيد الاستهلاك بالمحافظات

المحافظات - جمال حراجى - رباب الجالى

استعدادات مكثفة لمديريات التموين بالمحافظات، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى بتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، وشهدت بعض المحافظات حملات لترشيد استهلاك المياه.

ففى جنوب سيناء، أنهت مديرية التموين استعداداتها لعيد الأضحى بجميع مدن المحافظة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بمنافذ المجمعات بأسعار تقل عن الأسواق الأخرى.

وقال سامى عبد القادر، وكيل وزارة التموين، إنه تم اليوم توزيع 26 خروف لحم ضاني سوادني مبردة في دلتا ماركت برأس سدر وطور سيناء بسعر الكيلو 95 جنيها، لافتا إلى أن الخروف يزن نحو 20 كيلو والتوزيع يتم من قبل لجنة مشكلة من مديرية التموين ومباحث التموين.

وأشار عبد القادر، إلى أن المديرية نسقت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة لتوفير وتعزيز جميع السلع التموينية وغير التموينية.

وأضاف عبدالقادر، أنه ورد للمديرية 310 دواجن مستورة تزن الدجاجة كيلو و100 جرام بسعر 40.75 جنيه كما ورد 300 دجاجة مستوردة وزن كيلو سعر 37 جنيها للدجاجة وبالمثل ورد 300 دجاجة مستوردة وزن كيلو و200 جرام بسعر 44.50 جنيه للدجاجة لافتا إلى وجود لحوم مجمدة برازيلي بالمجمعات بسعر 60 جنيها للكيلو كما يوجد أيضا أسماك ماكريل.

وأشار عبد القادر، إلى أن المديرية أخطرت شركات البترول بتعزيز الأرصدة داخل المحافظة استعدادا لعيد الأضحى، مشيرا الى رصيد المواد البترولية متوفر حيث يوجد سولار مليون و285 الف لتر وبنزين 92 متوفر برصيد 638 الف لتر وبنزين 80 متوفربرصيد 337 الف لتر وبنزين 95 متوفر برصيد 63 الف لتر وتم توفير جميع المواد البترولية بجميع مدن المحافظة.

وفى سياق منفصل، أعلن المهندس عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تقرر إطلاق حملة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذى يواكب عمليات ذبح الأضاحي الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحى.

وقالت الدكتورة عبير خليل مديرعام العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القناة، إن الحملة تشمل توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125 لتلقى البلاغات من المواطنين.

وأوضحت خليل، أن الحملة تأتى ضمن مجموعة أنشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات بالتعاون مع العديد من الجهات لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحى، وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحى، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في بالوعات الصرف الصحي، وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحى، مشيرة الى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك علي مدار 24 ساعة بالإضافة إلي تشكيل غرفة عمليات علي مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين علي الخط الساخن 125 وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة اية اعطال بالمحطات.

وفى الفيوم، قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم تحت إشراف الدكتور محمد عقل مدير المديرية، بعدة حملات شملت مختلف إدارات الطب البيطري بشتي أنحاء المحافظة.

وقامت إدارة المجازر والصحة العامة بضبط 7 كجم لحم بتلو مخالف لشروط الذبح خارج المجازر، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ علي المضبوطات، بالإضافة إلي مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 722 رأس ومذبوحات الدواجن 9710 طائر، كما قامت الإدارة العامة للمجازر بمديرية الطب البيطري بتوقيع الكشف علي اللحوم والدواجن المعروضة بمنافذ بيع اللحوم المدعمة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك الكشف علي اللحوم والدواجن الواردة إلي المحافظة في سيارات متنقلة.

كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 120 كلباً ضالاً، وقامت إدارة الطب الوقائى بمتابعة حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، حيث تم تحصين عدد 93165 حيوان من بداية الحملة حتى يوم 31/7/2019، بالإضافة لعمل الإختبارات الدوريه لمرض البروسيلا لعدد 484 حيوان من خلال إدارة الأمراض المشتركة، إلى جانب عمل إدارة الخدمات التي قامت بالتفتيش على 8 عيادات ومراكز طبية، وتنفيذ إجراءات التأمين لعدد 24 حيوان، وترقيم 625حيوان واستخراج 1354 بطاقة، فيما قامت إدارة الدواجن بعلاج 4200 طائر وتحصين 17973 طائر، كما قامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف على 2829 حيوان، وإجراء 10 عمليات جراحية.

وقامت إدارة الإرشاد بعمل 9 ندوات لتوعية المواطنين بأهمية الاستجابة للتحصين والترقيم والتسجيل للحيوان.