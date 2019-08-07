ضبط 275 هارب من احكام قضائية بالقليوبية وتنفيذ 99 حكم قضائى بمطروح

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 243 محكوما عليهم بإجمالي 5877 أحكام منفذة " 745 حكمًا جزئيًا و145 حكمًا مستأنف"، وتحصيل4433 غرامات ، وتحرير193 مخالفة.

كما تم ضبط 28 مخالفة مرافق وهم 8 إشغال طريق – 5بائع متجول – 4 إزاله فوريه – 8 فرش مؤقت.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 99 حكما قضائيا، وفحص 11 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 3 مسجلين خطر و 8 مشتبه فيهم، وتنفيذ 15 حكم جزئي و 37 حكم مستأنف و37حكم بغرامات و 10 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.