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ضبط وتحرير 50 قضية تموينية خلال حملة لمباحث تموين الغربية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 10:55 ص
ضبط وتحرير 50 قضية تموينية خلال حملة لمباحث تموين الغربية حملة تموينية- أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شن ضباط مباحث التموين بالغربية، حملة لضبط المخالفين والمتلاعبين فى السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

 

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بشن حملة موسعة لضبط المخالفين برئاسة المقدم محمد نصحى وكيل الإدارة ومعاونيه، أسفرت عن ضبط 50 قضية تموينية فى حملة على المحلات والأسواق.

 

تم ضبط 26 قضية عدم حمل شهادات صحية للمشتغلين فى تصنيع وتداول الأغذية، وضبط 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، 16 قضية متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التحقيق.


مباحث التموين

تموين الغربية

حملات

حملات تموينية

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