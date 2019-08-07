صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول تكاتف المصريين والعرب فى مواجهة الإرهاب

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أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول تكاتف المصريين والعرب فى مواجهة الإرهاب.

فقالت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان "السيسى مثمناً تبرع محمد بن زايد لمعهد الأورام: متكاتفون ضد الإرهاب"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثمن التكاتف والتآزر الذى أظهره المصريون مع بعضهم البعض، وأشاد بتكاتف الأشقاء العرب مع مصر فى مواجهة الحادث الإرهابى الذى وقع بمحيط المعهد القومى للأورام بمنطقة المنيل يوم الأحد الماضى.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله، عبر حسابيه بموقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر"، : "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل فى مواجهة قبح تأثير الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع، سواء من أشقائنا العرب، أو أهل بلدنا المصريين، فى تقديم ما يستطيعون، لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار".

من جانبها، قالت صحيفة "السياسة"، تحت عنوان "السيسى يشيد بتكاتف المصريين: سنقتلع الإرهاب من جذوره"، إن الرئيس السيسى أشاد فى تدوينة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، بتكاتف وتكافل المصريين فى مواجهة آثار الحادث الإرهابى الذى وقع يوم الأحد الماضى أمام مبنى معهد الأورام.

وأضافت، أن الرئيس السيسى أكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة الشعب العظيم.

بدورها، قالت صحيفة "الجريدة"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن تقديره لتكاتف المصريين والأشقاء العرب بعد الحادث، مشيرة إلى قوله عبر تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،:"ما أجمل حسن التكاتف والتكافل فى مواجهة قبح تأثير الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع، سواء من أشقائنا العرب، أو أهل بلدنا المصريين، فى تقديم ما يستطيعون، لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار .. هذا إن دل، فهو يدل على حقيقة راسخة فى وجداننا كعرب ومصريين، بأن نظل متكاتفين فى مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة.. حمى الله أوطاننا ووقاها من كل شر".

تجدر الإشارة، إلى أن تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسى على موقعى التواصل الاجتماعى، جاءت بعد سلسلة من التبرعات لترميم معهد الأورام عقب الحادث الإرهابى الذى وقع بمحيط المعهد يوم الأحد الماضي، وفى مقدمتها تبرع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، بـ50 مليون جنيه، ولاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزى محمد صلاح بثلاثة ملايين دولار، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال الوطنيين.