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رئيس جامعة قناة السويس يشهد احتفالية القرعة العلنية للمسابقة الدينية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 05:49 م
رئيس جامعة قناة السويس يشهد احتفالية القرعة العلنية للمسابقة الدينية جانب من الحفل
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أكد الدكتورطارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أنه قدرعلينا أن تكون بلادنا مستهدفه يوجد دائما من يسعى لتبديل الفرح بالأحزان، وأننا رغما عن كل المتربصين سنظل فريحين بالإنجازات التى تتحقق يوم بعد يوم فخورين ببلادنا لدينا بشر يستطيع أن يعمل المستحيل.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية لإجراء القرعة العلنية للمسابقة الدينية، والتى نظمتها إدارة رعاية العاملين بالجامعة تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة وإشراف عام المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وإشراف احمد الشاعر مدير إدارة رعاية العاملين .

واستهل رئيس الجامعة كلمته بتقديم التهنئة لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مطالبا الجميع الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث معهد الأورام، وإننا نسعى للتحول الرقمي الذى يساعدنا فى سرعة اتخاذ القرارودقة البيانات والحصول علي خدمات أكثر تميز.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه على ثقة فى الجميع من أجل تحقيق ذلك الهدف والوصول بالجامعة الى أعلى المراتب، وأننا بدأنا بالفعل فى الطريق لتحقيق ذلك الهدف الذى يتطلب جهد وإمكانيات كبيرة ، والتى أنجزنا خلالها افتتاح وحدة الشبكات الجديدة وتم تجهيزها على أعلى مستوى.

وفى كلمته، قال المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة أن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لتحقيق متطلبات العاملين من أجل الوصول إلى أعلى النتائج المطلوبة منهم والعمل فى بيئة مناسبة وفى نهاية الحفل تم توزيع 20 جائزة مالية على المتسابقين من الذين شاركوا فى المسابقة.

 

 

 


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