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ذبح الأضاحى مجانا أول و ثانى أيام عيد الأضحى المبارك بمجازر الاسكندرية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 10:29 م
ذبح الأضاحى مجانا أول و ثانى أيام عيد الأضحى المبارك بمجازر الاسكندرية مجزر
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالاسكندرية ، برئاسة الدكتور يوسف شباط مدير المديرية ، الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، و أشارت فى بيان صادر عن المديرية أنة قد تم إيقاف الاجازات حتى نهاية العيد ، ووضع خطة لايام العيد بالعمل  بنظام الورديات

و أكدت المديرية فى بيانها على أن جميع المجازر مفتوحة بالمجان فى الاول و الثانى من العيد للأضاحى للمواطنين بدون رسوم حكومية لمنع الذبح خارج المجازر و التنسيق مع مباحث التموين و لجان المحافظة لبحث أى شكوى من المواطنين.

كما أعلنت المديرية زيادة عدد الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر لضمان حسن سير العمل، و زيادة عدد زجاجات المادة السرية المستخدمة فى ختم اللحوم مع تكثيف الرقابة و التفتيش على المجازر وأماكن بيع اللحوم الثابتة و المتحركة من خلال حملات دورية حفاظا على الصحة العامة ، و كذلك التفتيش على مصانع اللحوم و البسطرمة و محلات بيع اللحوم المجمدة


اخبار الاسكندرية

المجازر الالية

عيد الاضحى

ذبح الاضاحى

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