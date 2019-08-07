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البنك المركزى الصينى ينفى شائعات بشأن خفض أسعار فائدة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 03:32 م
البنك المركزى الصينى ينفى شائعات بشأن خفض أسعار فائدة البنك المركزى الصينى
رويترز

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نفى البنك المركزى الصينى اليوم الأربعاء، شائعات متداولة على الإنترنت تحدثت عن اتخاذه قرارا لخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض اعتبارا من العاشر من أغسطس ووصفها بأنها غير صحيحة مضيفا أنه طلب من الشرطة التحقيق فى الأمر.
 
جاء ذلك فى بيان نشره بنك الشعب الصينى البيان على حسابه الرسمى بمواقع التواصل الاجتماعى ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
 
ولم يتسن لرويترز التحقق من مصدر الشائعات على نحو مستقل.
 
كانت الصين سمحت لعملتها اليوان بكسر مستوى السبعة يوانات مقابل الدولار يوم الاثنين لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام فى مؤشر على أن بكين ربما تكون مستعدة لتقبل مزيد من الهبوط للعملة المحلية وهو أمر قد يؤجج النزاع التجارى مع الولايات المتحدة.
 
وفى وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت ثلاثة بنوك مركزية إقليمية المركزية هى بنوك الهند ونيوزيلندا وتايلاند خفض أسعار الفائدة فى محاولة لتحفيز النمو.

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