51 قتيلا و1685 مصابا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

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لقي 51 شخصًا مصرعهم وأصيب 1685 آخرون في 1381 حادثًا مروريًا بالجزائر خلال الفترة ما بين 28 يوليو الماضي و3 أغسطس الجاري.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية - في بيان اليوم،الثلاثاء، أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ2496 تدخلًا من أجل 1381 حادثًا مروريًا أدى إلى وفاة 51 شخصًا وإصابة 1685 آخرين، وكانت أكبر حصيلة للضحايا بولاية سطيف (شمال شرق) بتسجيل 50 حادثًا أدى إلى مصرع 14 شخصًا وإصابة 51 آخرين.

وأضافت أنه تم خلال الفترة ذاتها تنفيذ 4346 تدخلًا لإخماد 3497 حريقًا مختلفًا إلى جانب 6645 تدخلًا؛ لتغطية 5193 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.