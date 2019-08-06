سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 09:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

51 قتيلا و1685 مصابا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 06:44 م
51 قتيلا و1685 مصابا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع حوادث مرورية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 51 شخصًا مصرعهم وأصيب 1685 آخرون في 1381 حادثًا مروريًا بالجزائر خلال الفترة ما بين 28 يوليو الماضي و3 أغسطس الجاري.

 

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية - في بيان اليوم،الثلاثاء، أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ2496 تدخلًا من أجل 1381 حادثًا مروريًا أدى إلى وفاة 51 شخصًا وإصابة 1685 آخرين، وكانت أكبر حصيلة للضحايا بولاية سطيف (شمال شرق) بتسجيل 50 حادثًا أدى إلى مصرع 14 شخصًا وإصابة 51 آخرين.

 

وأضافت أنه تم خلال الفترة ذاتها تنفيذ 4346 تدخلًا لإخماد 3497 حريقًا مختلفًا إلى جانب 6645 تدخلًا؛ لتغطية 5193 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

 


الجزائر

حوادث مرورية

مرور

اخبا ر الجزائر

اخر اخبار الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: قناة السويس.. قناة المليارات

اليوم السابع: قناة السويس.. قناة المليارات

حبس وزير النقل الجزائرى السابق على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالى

حبس وزير النقل الجزائرى السابق على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالى

ترميم معهد الأروام بعد 48 ساعة من الحادث الإرهابى

ترميم معهد الأروام بعد 48 ساعة من الحادث الإرهابى

أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة

أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى مصر الأجنبى لـ 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى مصر الأجنبى لـ 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو

موجز أخبار مصر للساعة 6.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد فى التاريخ

موجز أخبار مصر للساعة 6.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد فى التاريخ

تفاصيل 48 ساعة من تحقيقات النيابة فى حادث معهد الأورام الإرهابى.. حركة "حسم" أعدت السيارة المحملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية إرهابية.. وأقوال 6 من المصابين: فوجئنا بصوت الانفجار بعد تصادم السيارات

تفاصيل 48 ساعة من تحقيقات النيابة فى حادث معهد الأورام الإرهابى.. حركة "حسم" أعدت السيارة المحملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية إرهابية.. وأقوال 6 من المصابين: فوجئنا بصوت الانفجار بعد تصادم السيارات

بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نموا بالشرق الأوسط.. ومكافحة الفقر أقوى تحدياتها

بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نموا بالشرق الأوسط.. ومكافحة الفقر أقوى تحدياتها

للحجاج.. إرشادات للوقاية من النزلات المعوية والإجهاد الحرارى أثناء المناسك

للحجاج.. إرشادات للوقاية من النزلات المعوية والإجهاد الحرارى أثناء المناسك

بالإنفوجراف .. قناة السويس تحقق أعلى عائد فى تاريخها

بالإنفوجراف .. قناة السويس تحقق أعلى عائد فى تاريخها

قناة السويس.. أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة × 10 معلومات

قناة السويس.. أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة × 10 معلومات

انفجار معهد الاورام.. 7 معلومات ترصد تطورات الحادث.. تعرف عليها

انفجار معهد الاورام.. 7 معلومات ترصد تطورات الحادث.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة