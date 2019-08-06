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ندوات توعية بأهمية ذبح الأضاحى بالمجازر الآلية فى الإسكندرية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:42 م
ندوات توعية بأهمية ذبح الأضاحى بالمجازر الآلية فى الإسكندرية جانب من الندوات
الاسكندرية جاكلين منير

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قامت مديرية الطب البيطرى، بالتنسيق مع كلا من مدير عام الصحة العامة والمجازر وإدارة الإرشاد وشركة المياة والصرف الصحى بالإسكندرية لتنظيم ندوات إرشادية وتوعية الجزارين بالمجازر لاهمية الذبح داخل المجزر، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الضحى المبارك.

وأشار بيان صادر اليوم، من الطب البيطرى بالإسكندرية، إلى أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية، حيث يتم الكشف الطبى الدقيق على الذبيحة من قبل الاطباء البيطريين لضمان سلامة الذبائح لصحة الإنسان، كما تم توعية الجزارين بأهميه وضع مخلفات الذبح فى أكياس خاصة وعدم إلقائها، وذلك للحفاظ على شبكة الصرف الصحى، وكذلك عدم انتشار الحشرات وللحفاظ على البيئة والصحه العامة.

وقد تم تنظيم الندوة الأولى داخل مجزر كلية الزراعة بأبيس بحضور كلا من دكتورة اوليفيا سوريال مدير إدارة الارشاد، دكتور أشرف حسن مدير المجزر، بهية عباس مدير عام التوعيه البيئية، محمد إبراهيم مدير عام المشاركه المجتمعية، سمر رجب مدير إدارة التوعية.

كما تم التوجه إلى مجزر ابوقير حيث تم توعية الجزارين باهمية توعية المواطنين بذبح الأضاحى داخل المجزر، خاصة و أن الذبح أيام العيد داخل المجزر مجانا وبدون آى مقابل، كما يتم ختم الذبيحة بالختم الخاص بها تأكيدا لسلامتها.


اخبار الاسكندرية

المجازر الالية

ندوات توعية

الاضاحى

عيد الاضحى 2019

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