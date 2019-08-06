محافظ الدقهلية يقرر إيقاف النائب الإدارى بمستشفى المنزلة المركزى عن العمل 3 أشهر

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إيقاف كل من النائب الإدارى بمستشفى المنزلة المركزى لرفضه اتخاذ إجراء إدارى لاستدعاء الاخصائى أو رئيس القسم، وإيقاف أخصائي الأطفال لاهماله فى التعامل الفنى لإنقاذ حياة الطفلة وعدم القيام بواجبه الوظيفى، بمتابعة حالات قسم الأطفال، وإيقاف مقيم أطفال لرفضه الكشف على الطفلة بحكم تخصصه الفنى عند تدهور حالتها، ثلاثة أشهر عن العمل.

جاء قرار محافظ الدقهلية بناءً على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والذي استعرض فيه رأى اللجنة الطبية التي تشكلت للوقوف على حقيقة واقعة وفاة طفلة بالمستشفى وحصر أوجه القصور والإهمال.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد قرر عقب وقوع حادثة وفاة الطفلة بتاريخ 23 يوليو الماضي نقل مدير المستشفى ونائبه ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنزلة المركزي إلى مديرية الصحة .