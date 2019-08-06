تعرف على خطة صحة شمال سيناء خلال عيد الأضحى

شمال سيناء ـ محمد حسين

شكلت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم، غرفة عمليات خاصة بمتابعة إدارة المستشفيات والمقرات الصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الغرفة ستكون فى حالة انعقاد على مدار 24 ساعة تحت رئاسة ومتابعة قيادات مديرية الصحة كلا فى موقعة.

وأضاف أنها ستتابع كل حركة العمل فى المستشفيات والمقرات الصحية وتلقى شكاوى المواطنين خلال فترة العيد والعمل على سرعة حلها.

وقال مدير صحة شمال سيناء: إن الغرفة ستتواصل أيضا مع كافة غرف العمليات بالمحافظة، وغرفة إدارة الأزمات فى وزارة الصحة، مطمئنا أهالى المحافظة على أن حركة العمل فى كافة مواقع الصحة على مستوى المحافظة خلال فترة العيد ستعمل بشكل طبيعى.