بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا تعرب عن قلقها من استمرار أعمال العنف فى مرزق

كتب : أحمد جمعة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار أعمال العنف فى مدينة مرزق، بما في ذلك تعرض المدينة لعدد من الضربات الجوية ليلة أمس والتى أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا المدنيين.

وأعربت البعثة أيضا عن قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مرزق والتى أسفرت فى الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يربو على عشرين شخصا وإصابة الكثيرين. وتتقدم البعثة بخالص تعازيها لأسر الضحايا من جميع المجتمعات المحلية في مرزق وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت البعثة أن الهجمات العشوائية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم حرب، داعية السلطات إلى التحقيق في التصعيد الأخير فى مرزق وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بما يتفق وسيادة القانون.

وأكدت البعثة أنها تتواصل مع جميع الأطراف فى مرزق وتراقب الوضع بشكل فعال من أجل الوقوف على الحقائق.

وجددت البعثة من جديد دعوتها إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد الأضحى المبارك.