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البورصة: تنفيذ صفقة بيع "رسملة مصر لإدارة الصناديق" بقيمة 211.3 مليون جنيه

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 10:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة بيع "رسملة مصر لإدارة الصناديق" بقيمة 211.3 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، لعدد 499 ألف سهم بقيمة 211.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة العالمية للدواجن لعدد 276 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون جنيه.
 
وأعلنت أزيموت القابضة المدرجة فى بورصة إيطاليا منذ 2004، فى يناير الماضى عن  توقيع اتفاقية للاستحواذ على رسملة مصر بالكامل.
 
وتتخصص رسملة مصر التى أنشئت عام 1997 فى إدارة كل من المحافظ التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولديها أصول تحت الإدارة تبلغ 8.46 مليار جنيه.
 

رسملة مصر

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