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صور .. البابا تواضروس يزور دار المسنين التابع لكنيسة مارجرجس بالإسكندرية

الإثنين، 05 أغسطس 2019 07:23 م
صور .. البابا تواضروس يزور دار المسنين التابع لكنيسة مارجرجس بالإسكندرية البابا تواضروس يزور دار المسنين
الاسكندرية - جاكلين منير

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زار قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بيت المسنين التابع لكنيسة مارجرجس سيدى بشر، وذلك على هامش زيارته للكنيسة وترأس القداس الإلهى احتفالا بمرور 60 عاما على صلاة أول قداس بالكنيسة.

وشهدت الزيارة فرحة المسنين والمسنات حيث يتم توزيعهم على دورين بمبنى خدمات الكنيسة، وقام قداسة البابا بالصلاة لهم وتوزيع هدايا تذكارية عليهم.

جاء ذلك بحضور الآباء الكهنة رعاة الكنيسة، والقمص إبرام اميل، وكيل البطريركية، والأنبا بافلى أسقف عام شباب الإسكندرية وقطاع المنتزه، والأنبا ايلاريون أسقف عام قط غرب والأنبا هيرمينا أسقف عام قطاع شرق.

وأقامت الكنيسة احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء كنيسة مارجرجس بسيدى بشر حضرها قداسة البابا تواضروس الثاني.

تضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات، منها عرض لتاريخ الكنيسة المحتفلة، وتقديم نيافة الأنبا باڤلى، أسقف عام قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، درع ستينية الكنيسة لقداسة البابا، وكلمة عن الكنيسة والاحتفالية ألقاها كاهن الكنيسة القس يوسف زكى، بالإضافة إلى مجموعة من الترانيم التى قدمها فريقى كورال الكنيسة المذكورة.

البابا تواضروس يزور دار المسنين (1)
 
 
البابا تواضروس يزور دار المسنين (2)
 
 
البابا تواضروس يزور دار المسنين (3)
 

اخبار الاسكندرية

البابا تواضروس

كنيسة مارجرجس

دار المسنين

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