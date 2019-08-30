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ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري ومخدرات بكمين فى الخانكة

الجمعة، 30 أغسطس 2019 12:09 ص
ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري ومخدرات بكمين فى الخانكة حبس - أرشيفية
فريق المحافظات

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ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش ومكبس كمية من الحشيش المخدر تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء طارق العجيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية،اخطار من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى ،يفيد بتمكن النقيب مهاب عزام معاون مباحث  مركز الخانكة ،من ضبط المدعو أحمد م س ،سن 36  عاطل ،ومقيم دائرة المركز ،خلال كمين أمني وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار ومكبس من الحشيش وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 100جرام ،ومبلغ مالى 450
 
جنية وبمواجهته اعترف بتجارتة للمواد المخدرة والمبلغ المالي  حصيلة تجارته الأثمة والهاتف للاتصال بعملائه ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

سلاح نارى

القليوبية

مديرية امن القليوبية

مباحث القليوبية

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