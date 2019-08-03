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مصرع شاب وإصابة اثنين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالدقهلية

السبت، 03 أغسطس 2019 05:01 م
مصرع شاب وإصابة اثنين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالدقهلية حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق بنى عبيد أمام السينما القديمة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق بنى عبيد ميت فارس.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وضباط المباحث وبالفحص تبين مصرع محمد أحمد الرفاعى 17 سنة، وإصابة محمود أحمد الرفاعى، حسام حسن فهمى 27 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى عبيد، وتم التحفظ على السيارة والدرجة النارية وجارى تحرير محضر بالواقعة.


الدقهلية

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حوادث الطرق

طريق بني عبيد ميت فارس

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