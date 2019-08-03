مسئولو الإسكان يختتمون جولتهم بتفقد "الإسكان الاجتماعى" فى حى الزيتون

كتب أحمد حسن

اختتم مسئولو وزارة الإسكان، جولتهم التى استمرت ٥ ساعات، بتفقد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بحي الزيتون، بمدينة السادات.

وأوضح مسئولو الوزارة، أنه تم تنفيذ حى الزيتون بمدينة السادات، بمنطقة الـ70 ألف فدان التى تمت إزالة التعديات عليها، منذ نحو 4 سنوات، ليستفيد بهذه الأراضى من يستحقها، سواء فى وحدات الإسكان الاجتماعى، التى تم تنفيذها، أو المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التى تم ويجرى تنفيذها بتلك المنطقة.

وأشاد المسئولون بمستوى التنفيذ، وأعمال تنسيق الموقع، مؤكداً أن هناك شركة متخصصة فى أعمال صيانة مشروعات الإسكان الاجتماعي، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى لهذا المشروع القومى الكبير، الذى تنفق فيه الدولة استثمارات كبيرة لتوفير سكن حضارى يليق بالمواطن المصرى.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: فى حى الزيتون، تم الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية (٢٥٠ عمارة على مساحة 200 فدان) بمشروع الإسكان الاجتماعي، كاملة المرافق (مياه، وصرف، وطرق، وغاز)، بجانب الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وتشمل، وحدة صحية، ومدرسة للتعليم الأساسي، ومولاً تجاريا، وملعباً ثلاثياً، ومسجداً، موضحاً أن الحى يضم 6 مجاورات بها قطع أراضٍ بالإسكان الاجتماعى، يتم طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.