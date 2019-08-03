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الجنايات تستكمل اليوم سماع مرافعة دفاع 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس"

السبت، 03 أغسطس 2019 04:00 ص
الجنايات تستكمل اليوم سماع مرافعة دفاع 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس" حبس - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 

 تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.
 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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