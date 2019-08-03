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التعليم العالى: 210 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

السبت، 03 أغسطس 2019 12:02 ص
التعليم العالى: 210 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثانية حتى الآن السيد عطا المشرف على التنسيق
وائل ربيعى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 210 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

 

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الأحد.
 

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة  68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الجارى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء  غد الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى.
 

وأعلنت الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية الأربعاء 31 يوليو وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة  229978 طالبا وطالبة، بواقع 175673 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية.

 


تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثانية 2019

مكتب التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق 2019

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