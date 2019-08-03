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أبرز 14 قانونًا تتعلق بالحماية الاجتماعية أقرها البرلمان فى 4 أدوار انعقاد

السبت، 03 أغسطس 2019 06:00 ص
أبرز 14 قانونًا تتعلق بالحماية الاجتماعية أقرها البرلمان فى 4 أدوار انعقاد مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الأربعة السابقة فى إقرار التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية والحقوق والحريات، وذلك جنباً إلى جنب التشريعات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد وتشجيع مناخ الاستثمار.

 

ونستعرض أبرز التشريعات التى أقرها البرلمان فى مجال الحماية الاجتماعية على النحو الآتى:

 

- قانون الخدمة المدنية.

- قوانين منح العلاوة وزيادة المعاشات.

- قانون هيئة تنمية الصعيد وتعديلاته.

- إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية.

- حماية حق التنظيم النقابى وتعديله.

- تعديلات قانون إنشاء محاكم الأسرة.

- قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

- قانون انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة.

- قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.

- قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة.

- قانون التأمينات والمعاشات.

- قانون ممارسة العمل الأهلى.

- التصالح فى بعض مخالفات البناء.

- قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 


الحماية الاجتماعية

علي عبد العال

مجلس النواب

البرلمان

قانون الخدمة المدنية

تنمية الصعيد

قانون إنشاء محاكم الأسرة

اخبار

قانون التأمينات والمعاشات

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