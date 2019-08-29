وفد متعدد الجنسيات يختتم زيارته للغربية بتفقد مزرعة لتربية الدواجن بقطور

الغربية - مصطفى عادل

اختتم الوفد متعدد الجنسيات، الذى استقبلته مديرية الزراعة بالغربية، أول أمس، جولاته لعدد من المشاريع الناجحة التابعة للمديرية، صباح اليوم الخميس، بزيارة مزرعة دواجن ،بقرية بلتاج التابعة لمركز قطور ، تحت رعاية المهندس على عبد الجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة .

حضر الزيارة المهندس عبد السلام هنداوى رئيس قسم الإرشاد الحيوانى ومنسق عام الوفود بمديرية الزراعة بالغربية، المهندس فخرى باز نائب مدير الإدارة الزراعية بقطور، ياسر عزت رئيس قسم الإرشاد الزراعى بالمركز .

وتناولت الزيارة شرح تفصيلى عملى للمراحل التى تمر بها الدواجن بداية من دخولها المزرعة من عمر يوم وحتى بيعها فى البورصة ،هذا بالإضافة إلى السلالات الموجودة، وعدد التحصينات ومواعيدها وطرق التغذية، وكذلك طرق التخلص من الطيور النافقة .

يذكر أن مديرية الزراعة بالغربية، قد استقبلت وفد متعدد الجنسيات ،مكون من 11زائر من إفريقيا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى 2 مترجمين من المركز الدولى الزراعى، لزيارة عدد من المشاريع الناجحة بمحافظة الغربية، التى بدأت بالجمعية التعاونية لانتاج بيض المائدة، ثم مزرعة تسمين البط بقرية الحمام بمركز بسيون .