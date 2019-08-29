وزارة الدفاع الصينية: على احتجاجات هونج كونج احترام القانون

(رويترز)

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن الاحتجاجات فى هونج كونج يجب أن تحترم القانون، وإن الحامية العسكرية الصينية هناك عازمة على الدفاع عن المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة رين قوه تشيانج، فى إفادة صحفية شهرية، إن تدريبات الشرطة المسلحة فى شنجن كانت جزءا من تدريبات سنوية معتادة.

وتعيش هونج كونج، على وقع احتجاجات غاضبة، وأحيانا عنيفة، مناهضة للحكومة منذ ثلاثة أشهر أشعل شرارتها الأولى مشروع قانون جرى تعليقه حاليا لتسليم المشتبه فيهم إلى الصين ومخاوف من سعى بكين إلى إخضاع هونج كونج إلى سيطرتها بشكل أكبر.