وزارة الاتصالات: تشكيل جديد للجنة حماية حقوق المستخدمين خلال أسبوعين

كتبت: هبة السيد

كشف مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ستعلن عن التشكيل الجديد للجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات فى غضون 15 يوما.

ويرتكز دور لجنة حماية حقوق المستخدمين على تقديم التوصيات فى شأن حماية حقوق مستخدمى الاتصالات، وتتعلق التوصيات بالإجراءات التى من شأنها حماية مصالح المستخدم أو العمل على منع اتخاذ أى ممارسات ضارة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكذلك من أهم أدوار اللجنة هو الاهتمام برفع الوعى لدى المستخدمين من خلال إدارة حملة توعية من خلال مختلف القنوات المتاحة، ولقد اتخذت اللجنة، فى إطار المهام المسندة لها.

ويصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول نحو 93 مليون عميل، فيما وصل عدد مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول الى نحو 38 مليون مستخدم، ويصل حجم الاشتراكات فى الانترنت فائق السرعة ADSL الى ما يقرب من 7 ملايين مشترك.