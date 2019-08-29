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مصرع مسجلين خطر في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالقليوبية

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:22 ص
مصرع مسجلين خطر في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالقليوبية المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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 لقي عنصرين إجراميين مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النيران مع القوات بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة) بأنه أثناء تواجده بمنطقة أسفل كوبرى الطريق الإقليمى بدائرة المركز ، وبرفقته "زوج نجلته" - طباخ - مقيم بذات العنوان" فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بمحاولة سرقة الدراجة النارية الخاصة بهما مُستغلان إنشغالهما فى صيد الأسماك ولدى محاولتهما الإمساك بهما أطلق أحدهما عيار من فرد خرطوش كان بحوزته فأصاب زوج نجلته بطلق فأودى بحياته وفرا هاربان.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلان -سبق إتهامهما فى العديد من القضايا "مخدرات , سرقة" ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول بنها".

وعقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، وتم إستهدافهما ، ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق النيران تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف ، وأسفر ذلك عن مصرعهما ، وعُثر بجوارهما على (بندقية خرطوش - 5 فوارغ - فرد خرطوش) ، وكذا دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها.

 

 

 


قتل

مصرع مسجلين خطر

جرائم القتل

بلطجية

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