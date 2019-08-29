مسئول: برتامينا الإندونيسية تنوى توسيع الاستثمار بالخارج في 2020

رويترز

قال مسئول كبير في برتامينا الإندونيسية للنفط والغاز اليوم الخميس، إن الشركة المملوكة للدولة تعتزم زيادة الاستثمار في مشروعات قطاع المنبع خارج البلاد العام المقبل، فيما تحث الحكومة الشركة على تعزيز وجودها في الخارج.

ولم تحدد الشركة بعد ميزانية لتوسعها الخارجي، لكن دارماوان سامسو مدير أنشطة المنبع في برتامينا قال إن الميزانية قد تتضمن أموالا لزيادة حصتها في منطقة امتياز نفطي بالعراق، وتوسيع الطاقة في الجزائر وتطوير حقول أفريقية حصلت عليها من خلال حصة في موريل إيه بروم الفرنسية.

وبشكل منفصل، قالت ريني سيومارنو وزيرة الدولة للشركات الحكومية، التي تشرف أيضا على عمليات برتامينا في الخارج، إن الحكومة تتوقع من الشركة أن "تحسن" العمليات في مناطق الامتياز التابعة لها في الخارج والحصول على مناطق جديدة في أماكن مثل أفريقيا.

وقالت الحكومة في مقترحات ميزانية 2020 إن تريليون روبية (70.37 مليون دولار) ستخصص "لتعزيز ميزان المعاملات الجارية" وشراء حصص في شركات نفط في الخارج، وقالت سامسو إن برتامينا ستبحث الخطة مع الحكومة.

وتسعى برتامينا لإنتاج 112 ألف برميل يوميا من أنشطتها في الخارج من إجمالي الإنتاج النفطي المستهدف البالغ 414 ألف برميل يوميا.