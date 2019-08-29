مدارس القطيف بالسعودية تستقبل أكثر من 50 ألف طالبة الأحد المقبل

وكالات أنباء

مدارس محافظة القطيف الأحد المقبل، (50226) طالبة بجميع المراحل التعليمية، فى انطلاق الفصل الدراسى الأول للعام 1440/ 1441هـ ، حيث بلغ عدد الطالبات للمرحلة الابتدائية (27532) طالبة، و (11786) للمرحلة المتوسطة للتعليم العام والدمج، ومدارس التحفيظ (107) طالبة، وتعليم الكبيرات (7) طالبات، فبما بلغ عدد طالبات المرحلة الثانوية (10711) طالبة، وتعليم الكبيرات (83) طالبة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت مساعدة الشؤون التعليمية لمكتب التعليم بمحافظة القطيف نهى بنت عبدالله الحديثي، أن المكتب سينظم جولات لمدارس المحافظة لتفقد سير العمل فيها، والاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسى الجديد، والتأكد من وصول المقررات الدراسية وتوزيعها على الطالبات قبل بدء العام الدراسي، وتذليل الصعوبات فى المدرسة إن وجدت، وتلمس احتياجاتها، والتأكيد على رصد حضور وغياب الطالبات وإدخالها فى "نظام نور" فى حال الدوام الرسمي، وتحفيز المعلمات على إعطاء الدروس اليومية فى الأسبوع الأول للدراسة وتشجيع طالباتهن على المذاكرة والانضباط المدرسي، داعية أولياء الأمور للتأكيد على بناتهن للانطلاق الجاد للعام الدراسى وزرعها فى نفوسهن.