مأساة تارودانت..فيضانات وأمطار تودى بحياة 7 أشخاص جنوبى المغرب

إيمان حنا

اجتاحت الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة سقطت على ضواحى مدينة تارودانت جنوب المغرب وأودت بحياة سبع ضحايا، بحسب ما أفاد مصدر من السلطات المحلية طبقا لصحيفة الأيام المغربية ، وتم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة

وأكدت السلطات أنه تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى بلدية إيجرن لتلقي الإسعافات الضرورية، مضيفة أن الأبحاث مستمرة عن شخص واحد يعتبر في عداد المفقودين.





كما أوضحت السلطات ، أن الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم هم شاب (17 سنة) و6 مسنين كانوا يتابعون مقابلة في كرة القدم،و تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث لتحديد المسؤوليات.

الأرصاد تحذر!

وتزامنا مع الفيضانات التي شهدتها مدينة تارودانت حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالمغرب من هطول أمطار رعدية بعدد من أقاليم المملكة.



