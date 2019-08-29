لو بتحب تقفل الستاير بالنهار.. بكتيريا الغبار تهدد صحتك

كتبت إيناس البنا

قد تحاول أن تغلق ستائر الغرفة فى أوقات النهار لمنع الضوء من إزعاجك، خاصة فى أوقات سطوع الشمس، لكن قد تتفاجئ عند معرفة أنك تقوم بحجز مئات من البكتيريا فى غرفتك.

ووفقًا لمقال نشر فى مجلة "Science Daily" فإن ترك أشعة الشمس فى منزلك عبر النوافذ يمكن أن يقتل فعليًا البكتيريا التى تعيش فى الأتربة المتبقية وهذا يمكن أن يساعد فى تقليل خطر الإصابة بالجهاز التنفسى مسائل.

تشير المقالة إلى كيف قام الباحثون فى جامعة أوريجون، بإنشاء غرف تتحكم فى المناخ التى كشفت البكتيريا الموجودة فى الغبار فى الأماكن المغلقة إلى ثلاثة حالات مختلفة: واحدة فى الظلام واحدة فى غرفة ذات إضاءة مرئية وثالثة فى غرفة ذات إضاءة فوق بنفسجية (UV)، وبعد 90 يومًا تم جمع النتائج من كل بيئة ودراستها، وكان هناك ارتباط بين التعرض للضوء وعدد البكتيريا الموجودة فى الغبار، كما أشار المقال.



اضرار غلق الستائر بالنهار

كانت البكتيريا أكثر استعدادًا للحياة والتكاثر فى الغرف المظلمة بنحو 12% فى المتوسط، بينما كانت الغرف التى تعرضت فيها البكتيريا لضوء النهار، ظلت قابلة للحياة بنسبة 6.8% فقط، وحيث تعرضت لضوء الأشعة فوق البنفسجية، كانت بنسبة 6.1% فقط.

لكن ارتبطت البكتيريا التى بقيت فى الظلام بشكل وثيق بأمراض الجهاز التنفسى أكثر من تلك التى بقيت حية حتى مع التعرض لأشعة الشمس، لذلك أنت لا تستفيد فقط من فيتامين (د) الذى يأتى من الشمس، ولكن يمكن أيضًا أن يخلصك من أمراض الجهاز التنفسى أيضًا.

وقال الباحث الرئيسى "تدعم دراستنا حكمة شعبية عمرها قرن من الزمان، بأن ضوء النهار لديه القدرة على قتل الميكروبات على جزيئات الغبار، لكننا بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم الأسباب الكامنة وراء التحولات في ميكروبيوم الغبار بعد التعرض للضوء".