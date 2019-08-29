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لجنة تنظيم إيراد النهر: متابعة يومية لحالة الأمطار لتقييم الفيضان

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:09 م
لجنة تنظيم إيراد النهر: متابعة يومية لحالة الأمطار لتقييم الفيضان نهر النيل
كتبت أسماء نصار

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قالت وزارة الموارد المائية والرى إنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل وجاري المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان.

واستعرضت لجنة إيراد النهر موقف الأمطار التي تسقط على شمال السودان والتي لا تعد مؤشرا عن إيراد النهر وأن الوارد حتى الآن من المياه أقل عن نظيره عن نفس الفترة العام الماضي وأن حالة المطر حتى الآن حول المتوسط.

أوضح الدكتور رجب عبد العظيم - وكيل وزارة الموارد المائية والري - أن إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة لمحطات الرفع بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وأكد عبد العظيم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن جاهزية المحطات الحرجة بالمنطقة ( الطابية – القلعة – الخيري – تروجة – ادكو - ....)

كما أوضح عبد العظيم أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة للمساحات المنزرعة أرز وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان الحد من المخالفات والحفاظ على الموارد المائية وتوصيل المياه لنهايات الترع بالدرجات الكافية.

الجدير بالذكر أن كافة اجهزة الوزاره المختلفه مستمره في المتابعه على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم ايراد النهر الوارد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارته بالشكل الأمثل.

وأكدت اللجنة على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأمطار والمناسيب في المنابع ومنطقة البحيرات ووضع سيناريوهات بالفيضانات المحتملة وتحديد الإجراءات التي ستتبع مع كل سيناريو من السيناريوهات المتوقعة ويتم من خلال المتابعات اليومية تحديث للتوقعات وتحديد السيناريو الأقرب للواقع بحيث يتم الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وكذا الحفاظ على المنشآت في نفس الوقت وتعظيم الاستفادة من ايراد النهر وعقد إجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر  بصورة دوريه متقاربه خلال الفترة القادمة.


الرى

النيل

نهر النيل

الفيضان

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