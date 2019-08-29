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قلة عدد "الأطفال".. مشكلة جديدة تواجهها كوريا الجنوبية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:36 ص
قلة عدد "الأطفال".. مشكلة جديدة تواجهها كوريا الجنوبية الاطفال
كتبت: إنجى مجدى

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بينما تعانى مجتمعات من الكثافة السكانية وكثرة الإنجاب، فإن بلدا مثل كوريا الجنوبية تواجه مشكلة من نوع مختلف وهى قلة عدد الأطفال وحديثى الولادة.
 
وبحسب شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، الخميس، قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن معدل الخصوبة الإجمالى فى البلاد انخفض العام الماضى إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت السجلات.
 
يقيس معدل الخصوبة الكلى متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة فى حياتها. ففى عام 2018، انخفض هذا إلى 0.98  أو أقل من طفل واحد لكل امرأة، مما يمثل انخفاض فى المعدل عن العام السابق البالغ 1.05. وهذا يعنى أن عدد الأطفال الذين ولدوا فى كوريا الجنوبية انخفض بنسبة 8.7٪ فى عام 2018 مقارنة بعام 2017.
 
وفقًا للتقرير الحكومى، الذى يجرى اصدراه سنويًا منذ عام 1970، انخفض معدل الخصوبة لدى النساء فى أواخر العشرينات من العمر بشكل حاد. هذا الرقم القياسى يجعل كوريا الجنوبية قريبة من أدنى معدلات الخصوبة فى العالم، إذ أنها أصبحت أقل من اليابان، التى تكافح مع انخفاض الخصوبة لسنوات والتى بلغت 1.42 عام 2018.
 
وبلغ معدل الخصوبة فى الولايات المتحدة 1.72 لعام 2018. بينما فى بعض البلدان الأفريقية، التى تشهد أعلى معدلات الخصوبة فى العالم، يمكن أن يرتفع المعدل 5 أو 6، وللحفاظ على عدد سكان مستقر، تحتاج البلدان إلى معدل خصوبة يبلغ 2 وأى رقم أعلى يشير إلى زيادة السكان.
 
 
 
 

الاطفال

الانجاب

السكان

الزيادة السكانية

كوريا الجنوبية

اليابان

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