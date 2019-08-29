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"قطع غيار البشر".. ضبط مسئول صفحة لبيع الأعضاء البشرية عبر الفيس بوك

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:47 ص
"قطع غيار البشر".. ضبط مسئول صفحة لبيع الأعضاء البشرية عبر الفيس بوك المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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أسقطت أجهزة الأمن، القائم على صفحة بالفيس بوك للإعلان عن بيع أعضاء بشرية عبر شبكة الانترنت، فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم النصب لحماية المواطنين.

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، وأسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة "عامل زراعى" مقيم الرياض بكفر الشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط المتهم، وبحوزته "هاتف محمول"  بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات، ومنها محادثة بينه وأحد الاشخاص يقوم فيها المتهم بالإتفاق معه على سعر شراء كُلى نظير مقابل مادى، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وإنشاء الحساب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


اعضاء بشرية

بيع الاعضاء البشرية

الفيس بوك

بيع الاعضاء بالفيس بوك

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