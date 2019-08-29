قضايا الدولة تتقدم بالتهنئة للرئيس وشعب مصر بمناسبة العام الهجري الجديد

تقدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشاريها بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد ١٤٤١ هـ.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها، أن الهيئة تقدمت بخالص التهنئة للرئيس والشعب المصرى داعين المولى عز و جل أن يجعله عام خير و يمن و بركة و تنمية و ازدهار على الشعب المصرى العظيم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية و أن يعيده الله علينا و على الامة العربيه والإسلامية و العالم أجمع بالخير و اليمن و البركات والأمن واللستقرار.