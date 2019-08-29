ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج "سناكس الأطفال" المغشوشة بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت ضباط مباحث التموين بالجيزة، من القبض على مدير مصنع بأبو النمرس، لإنتاج المواد الغذائية "سناكس الأطفال" باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط بحوزته 3 أطنان ونصف من المنتجات.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط " محمود. ا" صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المقرمشات ( السناكس ) بدون ترخيص بأبو النمرس، في استخدام مكسبات طعم ومستلزمات إنتاج مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، ووضع علامات تجارية، وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين، لتحقيق أرباح طائلة.

تم إستهداف المصنع، بصحبة مفتش الأغذية، وتبين عدم تواجد مالكه، وتم ضبط "علاء. خ " المدير المسؤال عن المصنع، وعثر على 3 أطنان ونصف من المنتجات، والمواد المستخدمة في التصنيع، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.