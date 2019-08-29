سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 10:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة وتنفيذ أحكام بشارع عثمان محرم فى الطالبية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:07 ص
ضبط أسلحة وتنفيذ أحكام بشارع عثمان محرم فى الطالبية حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عثمان محرم بالطالبية، وضبط الخارجين عن القانون. 
 
تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 4 أسلحة نارية وبيضاء، وقضية مخدرات، وتنفيذ 75 حكما قضائيا، بالإضافة إلى ضبط 4 مشتبه بهم.
 
وشارك ضباط شرطة المرافق بالجيزة، في الحملة، التى أسفرت عن إزالة 334 مخالفة تعدي وإشغال طريق، تابعة للمقاهي والمحلات التجارية، والباعة الجائلين. 
 
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة العمرانية التحقيق.

حملة أمنية

شارع عثمان محرم

قسم الطالبية

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد

اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد

دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

تعرف على دوائر الأسرة المنقولة من محكمة زينهم إلى دار القضاء العالى

تعرف على دوائر الأسرة المنقولة من محكمة زينهم إلى دار القضاء العالى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

العالم هذا الصباح.. محاولات مستمرة لرجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات الأمازون.. مهاجرون يصلون ميناء ملقا الإسبانى بعد رفض إيطاليا استقبالهم.. تدريبات عسكرية للجيش الأمريكى فى قاعدة إيجلين الجوية.. صور

العالم هذا الصباح.. محاولات مستمرة لرجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات الأمازون.. مهاجرون يصلون ميناء ملقا الإسبانى بعد رفض إيطاليا استقبالهم.. تدريبات عسكرية للجيش الأمريكى فى قاعدة إيجلين الجوية.. صور

240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

يا دار عبلة بالجواء تكلمى.. البحث عن عبلة حبيبة عنترة بن شداد.. كتب السيرة تؤكد وجودها.. وتكشف: تزوج 7 نساء بعدها.. وبعض قصائده تشير إلى عدم زواج الفارس منها أصلا.. وأستاذ أدب يؤكد: لا وجود لها إلا فى الشعر

يا دار عبلة بالجواء تكلمى.. البحث عن عبلة حبيبة عنترة بن شداد.. كتب السيرة تؤكد وجودها.. وتكشف: تزوج 7 نساء بعدها.. وبعض قصائده تشير إلى عدم زواج الفارس منها أصلا.. وأستاذ أدب يؤكد: لا وجود لها إلا فى الشعر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة