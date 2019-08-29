ضبط أسلحة وتنفيذ أحكام بشارع عثمان محرم فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عثمان محرم بالطالبية، وضبط الخارجين عن القانون.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 4 أسلحة نارية وبيضاء، وقضية مخدرات، وتنفيذ 75 حكما قضائيا، بالإضافة إلى ضبط 4 مشتبه بهم.

وشارك ضباط شرطة المرافق بالجيزة، في الحملة، التى أسفرت عن إزالة 334 مخالفة تعدي وإشغال طريق، تابعة للمقاهي والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة العمرانية التحقيق.