صور .. وفود سياحية تزور آثار تل العمارنة فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

زارت عدة وفود سياحية متعددة الجنسيات، آثار منطقة تل العمارنة في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، للتعرف على المناطق الأثرية والمعالم السياحية، وتاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الخميس، إن جميع الجهات تتكاتف لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وقال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، و منطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا ، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.



وفود سياحية تزور آثار تل العمارنة



وفود سياحية تزور آثار تل العمارنة



وفود سياحية تزور آثار تل العمارنة