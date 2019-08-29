صور.. متظاهرون يضرمون النيران فى مبنى حكومى بمقاطعة بابوا فى إندونيسيا

أ ش أ - تصوير رويترز

ذكرت السلطات الإندونيسية، أن المتظاهرين أحرقوا مبنى حكوميًا محليًا فى مقاطعة (بابوا)، وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية "ديدى براسيتو" - فى تصريح أوردته شبكة (إيه بى سي) الإخبارية اليوم الخميس : "إن المبنى تعرض للحرق فى بلدة (أبيبورا)، ولكن لم يؤكد تعرض مبانٍ أخرى لأى حريق".



اشتباكات فى إندونيسيا



وجاءت أعمال الشغب بعد أن أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين فى منطقة (دياي) عن مقتل جندى واحد ومدنيين اثنين أمس الأربعاء، حيث حجبت الحكومة خدمة الإنترنت فى 19 أغسطس الجارى فى محاولة لاستعادة النظام فى المنطقة، بعد أن أضرم المحتجون النار فى مبان خلال احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص فى مقاطعة (بابوا) الغربية المجاورة.



جانب من الاشتباكات

يشار إلى أن الحكومة الإندونيسية قد أرسلت 1500 فرد إضافى من قوات الشرطة والجيش إلى (بابوا) الغربية.



واقتحمت الشرطة، فى 17 أغسطس الجاري، عنبرًا لطلاب "بابوا" فى مدينة "سورابايا" واحتجزت لفترة وجيزة العشرات من الطلاب بتهمة إهانة العلم الإندونيسي.



دخان كثيف