صور.. رئيس جامعة دمياط: الجامعة تضم 13 كلية بعد إضافة "التمريض والحاسبات"

دمياط معتز الشربينى

أكد الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط أن الجامعة استعدت للعام الدراسى الجديد2019- 2020 بـ13 كلية منها كليتى التمريض والحاسبات بعد موافقة مجلس الأعلى للجامعات على افتتاح الكليتين، كما تم إضافة 6 برامج دراسية جديدة بكليات العلوم والآداب والتربية والآثار، وإضافة العديد من البرامج الدراسية الحديثة وهناك خطة مستقبلية للتوسع فى عدد من الكليات وإنشاء مدينة أوليمبية لخدمة قطاع الرياضة بدمياط، وكذلك إنشاء مدينة جامعية متكاملة.

كما أن للجامعة دورا فى صناعة تطوير الأثاث بالإضافة إلى استقبال العديد من الطلاب الوافدين فى العام الجديد، كما أن الجامعة تنفق مبالغ طائلة على البحث العلمى.. كل هذه الأسئلة طرحناها على مائدة الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط من خلال هذا الحوار :

فى البداية كيف استعدت جامعة دمياط للعام الدراسى الجديد؟

استعدت الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد حيث تم الأنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وكذلك إجراء صيانة "الواى فاى" ليكون متاح أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتم تجهيز المدن الجامعية كما سيتم هذا العام اعتماد الوجبات الجاهزة لطلاب المدينة الجامعية.

كم عدد الكليات التى تمت إضافتها للجامعة هذا العام؟

تمت موافقة المجلس الأعلى للجامعات المصرية على بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد بكليتى التمريض والحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط استنادا على التقارير الإيجابية للجان التى شكلها المجلس لهذا الغرض وهاتين الكليتين هما كليتى قمة يلتحق بهما الطلاب المتفوقون، وبذلك يصبح عدد الكليات التى يتم الدراسة بها فى العامين الأخيرين بجامعة دمياط 5 كليات بزيادة أكثر من 60% من عدد الكليات قبل الانفصال عن جامعة المنصورة، وأصبح للجامعة عدد مناسب من الكليات التى تستوعب أعدادا كبيرة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك تحقيقا للترابط الأسرى وتوفيرا لنفقات الآباء نتيجة اغتراب أبنائهم أو التحاقهم بالجامعات الخاصة.

ما هى البرامج الدراسية التى تم إضافتها بكليات الجامعة؟

مع بدء الدراسة فى العام الجديد يتم إضافة 6 برامج حديثة مميزة بالكليات القديمة تطويرا للعملية التعليمية بها، وذلك إضافة للبرنامج المميز الوحيد السابق بالجامعة بكلية التجارة وهو الدراسة باللغة الإنجليزية، وهذه البرامج هى: "جيولوجيا التعدين والبترول بكلية العلوم، المايكرو بيولوجى بكلية العلوم، البيو تكنولوجى بكلية العلوم، نظم المعلومات والمساحة والتخطيط الجغرافى بكلية الآداب، إدارة المتاحف الأثرية بكلية الآثار، إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بكلية التربية"، وهذه البرامج الجديدة تتسق مع استراتيجية الدولة للتنمية 2030 فتسهم الكليات الجديدة فى تحقيق مبدأ إتاحة فرص جديدة لخريجى الثانويه العامة للدراسة بالجامعة، كما تسهم البرامج الجديدة فى دعم مفهوم تطوير البرامج التعليمية لتلبية احتياجات العصر ومتطلبات سوق العمل والمجتمع.

وهل الكلية بصدد إعداد مراكز ذات طابع خاص لهذا العام؟

تمت موافقة مجلس الجامعة على ادراج برنامج النانو تكنولوجى بكية علوم دمياط، كما تمت موافقة المجلس على انشاء مركز لدراسات وأبحاث الفضاء وتم اعتماد اللائحة الخاصة به تمهيدا للعرض على أكاديمية البحث العلمى لاستكمال باقى الإجراءات، وتم تعيين الدكتور صلاح البنبى مديرا للمركز وهو حاصل على جائزة الدولة التقديرية.

كم يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة هذا العام ؟

جامعة دمياط تستوعب هذا العام ما يقرب من 35 الف طالب وطالبة بعدد 13 كلية 11كلية قائمة وكليتين تمت اضافتهم هذا العام، كما تستوعب المدن الجامعية 900 طالب وطالبة، بواقع 700 طالبة و200 طالب.

كم بحث علمى شاركت به الجامعة فى المجالات العالمية؟

شاركت الجامعة بأكثر من 1000 بحث علمى متنوع فى تصنيف "اسكوبس " وهو تصنيف عالمى هذا بخلاف الأبحاث التى تنشر فى الدوريات والمجلات المحلية، ومجلة الجامعة.

ما دور الجامعة فى المشروعات القومية ؟

يشارك حاليا عميد كلية الآثار بالجامعة فى أعمال ترميم الآثار باستخدام النانو تكنولوحى فى دولة بولندا وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى ودولة وإنجلترا وهو مشروع ممول من المجلس الثقافى البريطانى بمصر، كما شاركت الجامعة فى مشروع محو الأمية بالمحافظة وحققت المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية، كما شاركت الجامعة فى مشروعات التنسيق الحضارى شملت تجميل مبنى المرور، واستاد دمياط الجديدة، وجراج جهاز تعمير دمياط الجديدة.

كما سبق تقديم عدة دراسات فى عهد الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط السابق منها دراسة حول مطالب سوق العمل، تحليل مياه نهر النيل، دراسة الرضا الوظيفى للعاملين بديوان المحافظة.

حدثنا عن نسبة الإنجاز فى مبانى الحرم الجامعى الجديد؟

العمل بمبانى الحرم الجامعى يتم وفق 3 مراحل المرحلة الأولى تم الانتهاء منها وتضم بنية تحتية، معامل وقاعات تدريس، المرحلة الثانية وتضم معامل ومدرجات ويتم العمل بها حاليا، والمرحلة الثالثة هى مرحلة التوسعات بالإضافة إلى انشاء مدينة أوليمبية ومخطط مدينة جامعية، وتم تنفيذ مايقرب من 45 ٪ من المخطط العام للحرم الجامعى، ويتم الجلسة فى اغلب الكليات حاليا داخل الحرم الجامعى.

ما المخطط العام لتوسعات الجامعة خلال المرحلة المقبلة ؟

لدينا خطة مستقبلية للتوسع فى عدد من الكليات مثل كلية الطب والطب البيطرى والثروة السمكية وإنشاء مدينة أوليمبية لخدمة قطاع الرياضة بدمياط، وكذلك انشاء مدينة جامعية متكاملة.

كم حجم الأموال التى تنفقها الجامعة على البحث العلمى؟

تم تخصيص 150 ألف جنيه بموافقة مجلس الجامعة للبحث العلمى من ميزانية الجامعة، كما تم تخصيص 5 ملايين جنية لصندوق البحوث من الموارد الذاتية بالجامعة.

ما دور الجامعة فى تطوير صناعة الأثاث؟

الجامعة تضم كليات هندسة وفنون تطبيقية وتربية نوعية وهى جميعها كليات لها صلة وثيقة بصناعة الأثاث من خلال إعداد طالب هندسة ميكانيكا لخدمة الآلات والمعدات، وطالب التطبيقية والنوعية معد للتصميم والديكور وهى تخدم تصميمات الأثاث والديكور والدهانات، كما أن الجامعة ترحب بأى دور استشارى لخدمة الصناعة، كما يتم حاليا إعداد برنامج بكلية الفنون التطبيقية لتصميم المعادن والحلى الخاص بإكسسوارات الأثاث.

كم أعداد الطلاب الوافدين بالجامعة فى العام الدراسى الجديد؟

الجامعة تستقبل الطلاب الوافدين منذ 7سنوات ويبلغ عدد الطلاب حاليا 200طالب من دول ليبيا واليمن والكويت وعمان وأخيرا نيجيريا وجارى التوسع مع جامعات دول أفريقيا.

أخيرا ما هى مكاسب جامعة دمياط سنويا؟

تحقق الجامعة عدة مكاسب سنويا من خلال حصة رسوم طلاب الدراسات العليا، مصاريف الطلاب الوافدين وهى بالعملة الصعبة، والمراكز الخاصة، ومركز البحوث الزراعية.



